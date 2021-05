Régulation dynamique des accès (RDA) à la rocade bordelaise : questionnaire en ligne pour les usagers

Le déploiement, par l’État - direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique, des dispositifs de régulation dynamique des accès (RDA) est effectif depuis avril 2019 sur 17 bretelles d’entrée entre les échangeurs n°16 et n°26 de la rocade de Bordeaux.



Après plus d’une année d’exploitation, l’évaluation du dispositif est actuellement réalisée par un bureau d’études indépendant et comprend la perception de la RDA par les usagers réguliers ou occasionnels de la rocade de Bordeaux.

Pour ce faire, un questionnaire permettant de recueillir les observations et avis vient d’être mis en ligne sur le site internet de la DIR Atlantique.

Cofinancé par l’État, Bordeaux Métropole et le conseil département de la Gironde, ces aménagements ont vocation à améliorer les conditions de circulation sur la rocade bordelaise en réduisant les périodes de congestion aux heures de pointe.

Des panneaux d’information temporaire seront installés sur chaque bretelle équipée du dispositif de régulation pour encourager les usagers à répondre au questionnaire.