Régulation des accès à la rocade bordelaise

Flyer (cliquer sur l’image pour l’ouvrir)

Régulation du trafic sur la rocade bordelaise.

Gagner du temps avec la régulation d’accès.

+ de fluidité + de sécurité - de pollution.

Un dispositif de régulation des accès à la rocade sera mis en place à partir de juillet 2018 : l’objectif est de permettre une plus grande fluidité du trafic aux heures de pointe.

Résultats : les conducteurs, après avoir patienté quelques minutes sur la bretelle, accèdent à une chaussée plus fluide et moins saturée.

La régulation du trafic c’est plus de fluidité, plus de sécurité, moins de pollution. Et, au final, un temps de parcours réduit.

Pourquoi ? Le principe est simple : en maîtrisant le rythme et le volume des entrées de nouveaux véhicules sur la rocade, on donne à celle-ci les moyens d’absorber l’augmentation des flux en retardant la formation d’un bouchon.

Où ? La régulation d’accès à la rocade bordelaise se déploiera sur 17 bretelles d’accès de 7 échangeurs différents. Les premières bretelles équipées seront celles des échangeurs 24 et 25 sur la commune d’Artigues.

Que se passe-t-il si :

la remontée de file sur la bretelles atteint le carrefour urbain ? La régulation est arrêtée.

la congestion s’installe sur la rocade ? La régulation est arrêtée.

En mettant un feu sur la bretelle d’entrée ne favorise-t-on pas le trafic sur la rocade au détriment du trafic venant de la bretelle ? Le volume de trafic de la bretelle n’est pas réduit. Seul l’écoulement de la circulation est modifiée.

Le déroulement d’un cycle de régulation :

Trafic sans régulation : la circulation est dense, les véhicules entrants provoquent un ralentissement sur la voie rapide en amont de la bretelle d’accès.

Trafic avec régulation : les véhicules entrants sont arrêtés, par un feu rouge, et contenus quelques instants sur la bretelle d’accès. La circulation sur la voie rapide se fluidifie. Les véhicules entrants sont libérés, un à un, par un feu vert, dans un flux qui peut les accueillir sans ralentissement.

Comment ? Des capteurs implantés sous la chaussée de la rocade mesurent le niveau du trafic. Ils transmettent les données à un logiciel qui, après analyse, commande les feux bicolores installés sur les bretelles d’accès. Quand la circulation se densifie sur la rocade, les feux passent au rouge pour une durée variable, le temps pour la rocade de récupérer son souffle et d’accueillir de nouveaux véhicules.

Quand ? Le dispositif a été testé sur les premières bretelles en juillet 2018. L’achèvement complet du déploiement est intervenu début avril 2019.

Quelle évaluation ? le dispositif fera l’objet d’une évaluation, réalisée par un prestataire indépendant en 2019 : son impact sur les conditions de circulation sera évalué.