Recrutement sans concours d’un agents d’exploitation des travaux publics de l’État (H/F)

Le recrutement sans concours d’un agent d’exploitation des travaux publics de l’État H/F est ouvert dans les conditions suivantes :

Missions :

Participation à l’entretien, la surveillance et l’exploitation du réseau, ainsi qu’à l’activité de la viabilité hivernale avec les astreintes et intervention d’urgence. Participation à l’entretien, la maintenance et le dépannage de véhicules.

Conditions :

Permis B souhaité.

Pas de condition de diplôme ni d’âge.

Localisation du poste :

Escout(64)

Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées à :

Pôle emploi d’Oloron-Sainte-Marie 7 rue du Gouverneur Général Bordes 64400 OLORON-SAINTE-MARIE

Référence de l’offre :offre n°073CGYS

Date limite des candidatures : 29 juin 2018