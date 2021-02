PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : RN 134 - Suppression du passage à niveau n°24 (commune d’Herrère)

Les travaux de suppression du passage à niveau n°24 sur la commune d’Herrère vont franchir une étape importante avec le basculement de la circulation sur le nouveau tracé de la RN134 et son ouvrage enjambant la voie ferrée.

Cette opération programmée le jeudi 11 février, sécurisera définitivement cette section de route nationale et permettra de réaliser les travaux d’aménagement et de reconfiguration des abords de l’ancien tracé.



Ces travaux d’un montant de 8,33 M€ sont cofinancés par l’État (75 %) et le conseil régional (25 %), SNCF Réseau prenant en charge le démontage des équipements de l’ancien passage à niveau.

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sont assurées par la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA).