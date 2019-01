Les véhicules connectés sur Bordeaux, c’est maintenant !

Les véhicules équipés SCOOP sont désormais disponibles sur le marché. Il s’agit, pour PSA (Peugeot-Citroën) de berlines de série, de type C4 et DS4 et, pour Renault, de Mégane. Ces véhicules de demain sont disponibles à la vente auprès des concessionnaires automobiles Renault et Peugeot-Citroën (PSA) sur Bordeaux.

Le projet Scoop est un projet de système de transport intelligent dit coopératif, destiné à améliorer la sécurité routière et l’information des usagers par l’échange d’informations entre les véhicules et la route. Le système émet en temps réel des alertes sur les conditions de circulation et sur l’implantation des chantiers pour permettre au conducteur de disposer du maximum d’information de qualité. Le réseau routier est équipé de boîtiers de communication en liaison avec les centres de gestion du trafic en charge de leur supervision. Il relaie les informations pertinentes auprès des véhicules afin que l’usager puisse anticiper l’événement, adapter son comportement ou modifier son itinéraire. Les informations délivrées directement par le gestionnaire ou par les véhicules équipés ont une qualité qualifiée.

Le réseau équipé sur Bordeaux est constitué de la rocade de Bordeaux et ses principales pénétrantes autoroutières (A63, A62, A10, N89).

Avancement de l’installation d’unités bord de route (UBR) sur Bordeaux

