GIRONDE : Pont François Mitterrand - le rétablissement à 3 voies en amont du pont est effectif.

Les travaux visant à supprimer le rétrécissement de 3 à 2 voies en amont du pont François Mitterrand, sens extérieur de la rocade à hauteur de Bègles ont franchi un cap important avec la suppression du pincement ce matin.

Cette phase temporaire s’accompagne d’une circulation sur une chaussée rabotée et d’une limitation de la vitesse à 70 km/h visant à maintenir les conditions de sécurité.





Ces travaux, pilotés par la DIR Atlantique et co-financés par l’État et Bordeaux métropole, vont se poursuivre de nuit pour une mise en service de l’ensemble de la chaussée définitive avec une vitesse à 90 km/h dès la semaine prochaine.

L’achèvement de l’opération avec la mise en place des nouveaux portiques de signalisation sera réalisée, conformément aux prévisions, début juillet.

Consultez le communiqué de presse (format pdf - 237.1 ko - 20/06/2018) .