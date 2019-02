GIRONDE : Mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux - travaux de la section entre les échangeurs 4 et 5

Les travaux de mise à 2x3 voies de la section de la rocade comprise entre les échangeurs 4 et 5 ont débuté le 7 janvier 2019. Des travaux de fraisage de la chaussée existante et de renforcement des rives se déroulent chaque nuit de semaine sur l’ensemble de la section en sens intérieur et ce jusqu’au 25 janvier prochain.

Pour terminer la chaussée provisoire qui sera circulée pendant les travaux d’élargissement, une coupure de la rocade est nécessaire en sens intérieur entre les échangeurs 7 et 4, du vendredi 25 janvier 21h00 au lundi 28 janvier 6h00.



Ce week-end de coupure permettra de réaliser le tapis d’enrobé de la chaussée provisoire, la mise en place de 3,6 km de dispositifs de retenue et l’ensemble de la signalisation temporaire pour sécuriser la circulation et la future zone de travail.

Les usagers seront invités à suivre les déviations mises en place avec les services de Bordeaux-

Métropole (voir le plan).

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Téléchargez le communiqué de presse (format pdf - 151.3 ko - 25/01/2019) .