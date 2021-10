GIRONDE : Lancement de la campagne de sécurité des agents des routes

Dans le cadre de la campagne nationale de prévention « Sécurité des agents des routes : « à vous aussi d’écarter le danger » du ministère chargé des transports, les services de l’Etat et Atlandes organisent, avec le soutien de la chambre de commerce et d’industrie de la Gironde, une action de sensibilisation à destination des chauffeurs poids-lourds, le :

Mardi 28 septembre 2021 de 10h00 à 16h00 ;

sur l’aire de Cestas Ouest (A63) – parking PL du sens Bordeaux -Espagne.

Point presse à 11h00 avec : Martin GUESPEREAU , préfet délégué pour la défense et la sécurité, François DUQUESNE , directeur interdépartemental des routes Atlantique et Olivier QUOY , directeur général d’Atlandes.

Chaque jour, 9 000 agents travaillent sur les réseaux routier et autoroutier de l’État. Ils y réalisent près de 800 000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir le réseau, sécuriser des zones d’incidents ou assurer la viabilité hivernale.

Depuis 2017, ce sont près de 5 accidents par semaine qui sont comptabilisés sur l’ensemble du réseau routier national. Ces accidents sont presque toujours dus à des comportements inadaptés de la part des usagers de la route et, en premier lieu, à un défaut d’attention.

En agissant sur les comportements, il est possible de réduire significativement le nombre d’accidents. Chaque usager de la route, automobiliste, motard et chauffeur poids lourd, doit être sensibilisé pour protéger la vie des femmes et des hommes qui travaillent au bord des routes.

La campagne de prévention « Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger », a pour but de sensibiliser et de responsabiliser les usagers à la sécurité sur les zones de chantier et d’intervention.

Plus d’informations sur : securitedesagentsdesroutes.gouv.fr