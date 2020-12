GIRONDE : Déploiement d’un dispositif d’information de stationnement poids-lourds en amont de la rocade bordelaise

L’État, direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique, vient de mettre en service des panneaux d’information à destination des chauffeurs de poids-lourds, leur permettant de disposer de l’état d’occupation des parkings dédiés.

Ce dispositif, prévu dans le cadre du projet de gestion dynamique de trafic ALIENOR II, couvre l’axe nord-sud (RN10-A10-Rocade-A63) et fait l’objet d’un travail partenarial avec les concessionnaires autoroutiers, VINCI-ASF et Atlandes, pour couvrir un total de 12 aires de service qui offrent plus de 950 places de stationnement poids-lourds.

Cofinancés par l’État, Bordeaux Métropole et le Département de la Gironde, ces aménagements d’un coût de 600 000€ ont vocation à améliorer les conditions de circulation sur la rocade bordelaise en réduisant le stationnement anarchique sur les aires et le réseau routier national.