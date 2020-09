GIRONDE : Aménagement à 2X3 voies de la rocade bordelaise

Les derniers travaux avant l’ouverture à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux [1], en sens intérieur entre les échangeurs 5 (Bruges) et 4 (Labarde), vont nécessiter la fermeture à la circulation de la rocade intérieure entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 4 (Labarde) du vendredi 4 septembre à 21h au lundi 7 septembre à 6h (voir annexe 1).

Annexe 1

Pendant cette fermeture, des itinéraires de déviation seront mis en place par la rocade extérieure et le pont François Mitterrand.

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.