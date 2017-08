GIRONDE : A63 - Régulation des vitesses

L’État, Bordeaux-Métropole et le Conseil départemental de la Gironde se sont accordés, dès 2013,

dans le cadre de l’opération « ALIENOR » pour améliorer l’information routière et optimiser

l’écoulement du trafic sur la rocade de Bordeaux et ses axes pénétrants.

Dans ce cadre, la direction interdépartementale des routes Atlantique a réalisé fin 2016 l’équipement de toutes les pénétrantes en panneaux d’information « temps réel » sur les conditions de circulation de la rocade.

Dans le courant de la semaine du 21 au 25 août 2017, c’est l’A63 qui sera dotée d’un dispositif de régulation dynamique des vitesses visant à optimiser la capacité d’écoulement du trafic aux heures les plus chargées.

De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse.

Pour mieux comprendre la régulation dynamique des vitesses, découvrez l’animation ci-dessous :