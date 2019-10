GIRONDE : A62 - travaux de réfection des chaussées (Communes de Cadaujac, Saint-Médard-d’Eyrans, Villenave-d’Ornon)

L’État - direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique - réalise des travaux de réfection des chaussées de l’autoroute A62 pour garantir la sécurité des 70 000 véhicules qui l’empruntent quotidiennement.

Les conditions météorologiques défavorables du week-end dernier ont conduit à reporter l’achèvement des travaux, ce qui nécessite la fermeture de la circulation sur l’A62 dans le sens Toulouse-Bordeaux entre l’échangeur 1 (Martillac) et la rocade de Bordeaux du vendredi 27 septembre à 21h00 au samedi 28 septembre à 15h00.

Une déviation sera mise en place par la RD1113 et les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.