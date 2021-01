COOPITS : une application mobile pour sécuriser les trajets en voiture

Lancée le 5 janvier 2021, l’application COOPITS permet à l’usager de la route de recevoir des informations directement du gestionnaire routier : emplacement et disponibilité des parkings, vitesse optimale pour arriver au feu au vert, panneau à messages variables embarqué, information en temps réel sur les chantiers…

Grâce à l’investissement de la DIR Atlantique, en lien avec la métropole de Bordeaux, COOPITS est déployée dans un premier temps sur Bordeaux et ses environs, avant d’être étendue à de nouvelles régions.



Lien vers le communiqué de presse : https://www.ecologie.gouv.fr/coopits-application-mobile-securiser-trajets-en-voiture

Site internet de Coopits : https://coopits.fr/



The contents of this publication are the sole responsibility of DIR Atlantique and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.