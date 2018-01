Campagne nationale pour la sécurité du personnel intervenant sur les routes nationales et les autoroutes

La DIR Atlantique, en partenariat avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes ALIENOR, ATLANDES et VINCI, a participé aux journées nationales pour la sécurité du personnel intervenant sur les routes nationales et les autoroutes en proposant une exposition et des animations sur les quais de la Garonne à Bordeaux le samedi 21 octobre 2017.



Avec le soutien des forces de l’ordre (gendarmerie nationale et CRS autoroutière), cette manifestation a permis de sensibiliser le public aux dangers encourus par les agents des SCA et des DIR. Elle a reçu la visite de Monsieur Samuel BOUJU, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, et a fait l’objet de plusieurs reportages dans la presse (télévision, radios, journaux).



Dans le même temps, une campagne de communication a été menée par le ministère et l’ASFA dans la presse quotidienne régionale.